PUBLICIDADE

Por Lindauro Gomes e Lucas Valença

redacao@grupojbr.com

O Jornal de Brasília teve acesso a vídeos exclusivos sobre a situação vivenciada pela educadora sexual Talita Bittencourt que, ao ser convidada para palestrar no reality show “Os Infiltrados”, veiculado pela TV Brasília, afiliada da Rede TV, se deparou com uma situação constrangedora. O vídeo trazido pelo JBr. mostra a profissional repudiando a atitude de um dos participantes que chegou nu ao local da palestra.

Momentos antes do discurso de repúdio feito pela “sex coach”, o então participante do programa televisivo, Gustavo Borges, afastado da atração após o fato, chegou ao espaço que ocorreria a palestra sem roupas. Não bastasse a atitude, o então integrante do reality chegou a se masturbar diante das câmeras e da profissional.

Em sua fala de repúdio, ainda no local de ocorrência do abuso, Talita Bittencourt deixou claro que a atitude do participante foi de “extrema falta de respeito” e pediu que a produção do programa a levasse embora. “Realmente fiquei sem graça. Não sou habituada. Falo de sexo 24 horas por dia, mas não estou acostumada com esse tipo de postura”, enfatiza a educadora.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Casada e com dois filhos, a palestrante aparece no vídeo visivelmente constrangida diante da conduta obscena do participante. Em um dado momento de uma das filmagens, de posse do JBr., um outro integrante do programa se retira do local após presenciar a atitude.

Após saber que seriam divulgados os vídeos na íntegra, o Jornal de Brasília traz o discurso da profissional. Nesta sexta-feira (11) o JBr. trará novas informações exclusivas sobre o caso e novos vídeos que comprovam a deselegante e, possivelmente, criminosa atitude de Gustavo Borges.

Veja o vídeo obtido COM EXCLUSIVIDADE pelo Jornal de Brasília:

Posição dos produtores de “Os Infiltrados”

Por meio das redes sociais, a direção do programa, após o fato que ocorreu na última segunda-feira (7), chegou a informar o desligamento do participante. Diz a nota: “com pesar que a produção do programa informa o desligamento do participante Gustavo Borges, devido à quebra de contrato e violação ética em comunidade. Uma vez que o programa não compactua com qualquer ação/omissão que possa violar a legislação em vigência”