Organizações fazem projeção no Congresso em protesto ao Direitos dos Animais

Após o contrabando de animais silvestres ganhar notoriedade nos últimos dias, organizações e grupos atuantes em defesa do combate aos maus tratos ao meio ambiente organizaram para a noite desta terça-feira (14), um ato no Congresso Nacional.

O Grupo de Estudos sobre Direitos Animais e Interseccionalidades da Universidade de Brasília (GEDAI/UnB), a Frente de Ações pela Libertação Animal (FALA), a Mercy for Animais, o Fórum Animal, a Sociedade Vegetariana Brasileira e a Herbivoria realizaram projeções de frases como “Animal não é coisa”, “Não ao abandono de animais” e “considere o veganismo” pela extensão do prédio.

A ação foi protocolada pelo deputado Celio Studart (PV-CE) e liberada pelos presidentes da Câmara e Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolubre, respectivamente.

Intitulada “Exploração animal causa pandemia viral”, a manifestação teve a duração de uma hora.

Animais resgatados

Um estudante de veterinária, Pedro Henrique Santos Krambeck Lehmkul, de 22 anos, ficou em coma induzido após ser picado por sua cobra Naja, uma espécie que não existe no Brasil. De acordo com as autoridades, o animal chegou ao DF de forma ilegal e segue sendo investigado.

Além da Naja, no fim de semana, as autoridades encontraram um tubarão em uma residência em Vicente Pires.

Operações no DF

Na última semana, autoridades do Distrito Federal encontraram 16 cobras exóticas em situações similares. A polícia levanta a hipótese de tráfico de animais para a chegada das cobras até a America do Sul. A Polícia Civil do DF disse, nesta segunda-feira, que duas unidades estão apurando este caso.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), os animais foram localizados após uma denúncia anônima. De acordo com o denunciante, uma área rural de Taquara, em Planaltina, abrigava diversas serpentes escondidas em caixas. O caso é investigado pela 14ª DP.

Com isso, a partir da última sexta-feira, dia 10, a Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema) deflagrou a Operação Squamata, que visa “combater crimes contra a fauna, especialmente aqueles relacionados à manutenção ilegal de répteis em cativeiro e maus tratos contra animais”.

Em samambaia, a ação gerou a apreensão de mais sete cobras, sendo cinco jiboias e duas duas pítons. Além disso, foram resgatados três tubarões, um teiú e uma moreia. Os animais estavam em situação de maus-tratos e a maior parte era nativa de outros países. O proprietário do local foi autuado pela Lei de Crimes Ambientais e foi multado administrativamente por fiscais do Ibama.