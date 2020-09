Oportunidades de emprego com salário de até R$ 3 mil

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (3), 36 profissões estão com oportunidades de emprego disponíveis na agências do trabalhador. Entre as vagas têm áreas de saúde, alimentação, serviços domésticos, construção, mecânica e confecção, totalizando 185 vagas, com salários de até R$ 3 mil.

As profissões com maior número de vagas são tratorista operador de roçadeira (20) e auxiliar de limpeza (20). A primeira pede ensino fundamental completo e paga R$ 1.539,54 de salário, mais benefícios, e não precisa experiência. A segunda exige nível médio de escolaridade e paga R$ 1.192, mais benefícios.

Para área de alimentação, são 19 vagas distribuídas entre açougueiro, confeiteiro, padeiro e encarregado de hortifrutigranjeiros. Os salários oferecidos variam de R$ 1.045 a R$ 1.800, mais benefícios.

Para quem trabalha com obras, são 41 oportunidades: soldador (15), pedreiro (12), oficial de manutenção predial (6), eletricista de instalações para edifícios (4) e serralheiro (4). A remuneração oferecida fica entre R$ 600 semanais e R$ 1.826 mensais, todas com direito a benefícios.

A área de vendas também oferece vagas para supervisor de televendas (1) e de vendas de serviços (2) e vendedor pracista (11). Todas pedem ensino médio e oferecem salários entre R$ 1.045 e R$ 1.622.

Para se candidatar a uma das vagas, é preciso estar dentro do perfil solicitado. Os interessados devem procurar uma das agências do trabalhador, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em razão da pandemia de coronavírus, 15 das 18 unidades estão fazendo atendimento presencial. Estão fechadas, temporariamente, as agências do Paranoá e da Câmara Legislativa. A unidade do Guará tornou-se itinerante. Também é possível buscar pelo aplicativo Sine Fácil – que, em virtude da pandemia de Covid-19, também disponibiliza o serviço.

Com informações da Agência Brasília