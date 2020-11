Operários vão poder fazer exames preventivos do câncer de próstata

PUBLICIDADE

Os trabalhadores da construção civil que atuam em canteiros de obras do Noroeste vão poder fazer exames gratuitos de PSA na manhã desta quinta-feira (26), durante força-tarefa do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF). O teste é capaz de detectar precocemente câncer de próstata e outras condições, como hiperplasia prostática benigna e prostatite.

A ação, em parceria com o Serviço Social da Indústria da Construção Civil (Seconci-DF), é alusiva à campanha nacional Novembro Azul, dedicada aos cuidados com a saúde do homem.

Serão feitos 153 exames. A coleta de sangue terá início às 9h30 no estacionamento do canteiro da construtora Villela e Carvalho, na Quadra 303, Bloco A. A ação contará ainda com cinco técnicos do Núcleo de Laboratório Clínico do Hospital de Base (HB) e uma biomédica do Iges-DF. As amostras serão processadas no HB.

Segundo dados da Secretaria de Saúde do DF, o câncer de próstata causou a morte de 97 homens na capital federal, no período de janeiro a agosto de 2020. Em todo o ano passado, foram 171 óbitos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília