Operário sofre acidente explosivo em Vicente Pires

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

O operário Antônio Gomes do Nascimento, 41 anos, empregado da empresa Basevi, sofreu um acidente, nesta terça-feira (1), na Rua 8 do Setor Habitacional Vicente Pires. De acordo com as informações, ele se acidentou gravemente enquanto realizava a retirada do local escavado para a construção das galerias de águas pluviais.

Ainda segundo as informações, quatro operários estavam trabalhando no local durante o acidente, que aconteceu, pois um material utilizado para a implosão das rochas explodiu acidentalmente. Na ocasião, os trabalhadores estavam usando equipamentos de proteção individual (EPI).

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e apontou que Antônio Gomes sofreu traumatismo crânio encefálico e múltiplas fraturas. O operário foi encaminhado para o Hospital de Base passou por uma cirurgia. Atualmente, o estado de saúde dele é estável. Os outros trabalhadores tiveram apenas ferimentos leves.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com informações da Agência Brasília