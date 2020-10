Operações da PCDF prendem traficantes e 20Kg de maconha

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) comunicou neste sábado (24) que prendeu, na última quarta-feira (21), um traficante de drogas de Samambaia que fornecia entorpecentes para traficantes na Cidade Estrutural.

De acordo com as investigações, um traficante da Cidade Estrutural iria receber um carregamento de maconha de outros traficantes de Samambaia nas proximidades de um colégio no Areal. Com essa informação, equipes da 8ª DP foram até o local, fizeram a abordagem e apreenderam cerca de cinco quilos de maconha.

O preso foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, em sua forma majorada. Ele já tinha antecedente criminal por roubo.

Na data de ontem (23), outra operação da 8ª DP resultou na prisão de outros três indivíduos (21, 28 e 48 anos). Após uma denúncia anônima de que um traficante iria se encontrar com outro suspeito na Feira do Importados para a entrega de drogas, as equipes foram até o local e flagraram dois elementos realizando a entrega de 10 kg de maconha para terceiro investigado.

Todos os suspeitos foram autuados pelo crime de tráfico de drogas. O trio já tinha passagem por roubo, organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação qualificada e furto qualificado tentado, e por porte ilegal de drogas para consumo pessoal e pelo crime previsto no art. 309 do CTB