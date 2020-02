Operação Volta às Aulas da PMDF começa na segunda-feira (10)

PUBLICIDADE 

A partir de segunda-feira (10), a Polícia Militar do Distrito Federal reforçará o policiamento próximo às instituições escolares, com a “Operação Volta às Aulas”.

A operação tem por objetivo recepcionar os alunos no retorno das atividades e proporcionar maior segurança no trânsito e no perímetro escolar, além oferecer palestras educativas em salas de aula, visando a prevenção da violência em escolas do DF.

Na segunda-feira, o Teatro Rodovia estará no Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal CED 07 (CCM CED 07), localizado na QNN 13, em Ceilândia Norte, das 6h00 às 8h30, orientando, de forma lúdica, condutores e pedestres sobre regras de trânsito.

Serviço:

Data: 10/02/2020 (segunda-feira)

Horário: das 6h30 às 10h

Local: Colégio Cívico-Militar do Distrito Federal CED 07 (CCM CED 07) – QNN 13, Ceilândia Norte

Com informações da PMDF