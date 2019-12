Operação Tapa-Buracos: Lago Norte renovado

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (31) uma força-tarefa do Governo do Distrito Federal, por meio do GDF Presente, atuou na Q1 11 do Lago Norte, com a operação Tapa-Buracos. O objetivo dos serviços é reparar os danos causados pelas últimas chuvas.

Para os trabalhos, que envolveram dez pessoas, foram utilizadas 4,5 toneladas de massa asfáltica. “Mesmo no período de véspera de Ano Novo, a Novacap está desenvolvendo um trabalho intenso nas comunidades por meio do GDF Presente”, pontuou o coordenador do Polo Adjacente 1 do programa, Alexandro César.

A comunidade aprovou os serviços. “É muito bom receber essas ações, que trazem melhoras para o trânsito de veículos e também de pedestres e dão mais segurança para as pessoas andarem nas ruas sem correrem o risco de tropeçar nos buracos”, , destacou o aposentado Lucídio Brito, de 88 anos.

Assim como Lucídio, o aposentado Lianir Carvalho, 68 anos, ressaltou que a QI 11 estava precisando bastante de reparos: “Fiquei satisfeito. A rua estava cheia de buracos”.

O administrador do Lago Norte, Marcelo Ferreira da Silva, pontua que o GDF Presente facilita a realização de serviços com mais rapidez. “Isso significa a presença do poder público no Lago Norte”, resume. Segundo ele, os serviços de tapa-buracos estão entre as principais demandas registradas na administração local. Recentemente, também receberam os cuidados do GDF Presente na região as QIs 3, 4 e 7.

