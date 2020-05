Operação tapa-buraco chega ao Setor Comercial Sul

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (19) as Quadras do Setor Comercial Sul (SCS) estão sendo beneficiadas com serviços de tapa-buraco. A ação, inciada na Quadra 6, é coordenada pelo Polo Central Adjacente I do Programa GDF Presente.

Os serviços vão abranger toda a região, para levar mais conforto e segurança aos frequentadores do local.

“Ainda bem que essa ação está acontecendo, pois parece que havia muito tempo o asfalto não recebia manutenção”, comenta Daniel Castro, 29 anos, que trabalha no SCS. “Acredito que fazer esse tipo de serviço, em tempo de quarentena, causa menos tantos transtornos”. Ele avalia que, concluídas as obras, pedestres e motoristas terão mais segurança para se locomover.

O coordenador do Polo Central Adjacente I, Alexandro Cesar, adianta que a ideia é continuar com a operação nas outras quadras do SCS. “Mapeamos onde o estado é mais crítico”, explica. “Foi um pedido dos comerciantes e dos frequentadores do local que chegou por meio da ouvidoria. É uma região que estava precisando desse tipo de reparo”.

3.680 toneladas foi a quantidade de asfalto utilizada na operação. Material foi produzido na Novacap.

Em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o programa contou com a participação de dez funcionários. Foram empregadas 3.680 toneladas de massa asfáltica, produzidas pela Novacap, para atender uma das principais demandas encaminhadas à Ouvidoria do GDF.

Mutirão na região central

No começo desde ano, as equipes do GDF Presente fizeram um mutirão para tapar buracos da área central de Brasília. A ação contemplou Asa Norte, Setor Comercial Norte e Setor Bancário Norte. Em seguida, foi a vez das autarquias Sul e Norte, Setor Comercial Sul e o Conic. Também foram feitos trabalhos de desobstrução e reposição de tampas de boca de lobo e grelhas.

