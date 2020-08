Operação Sossego flagra 37 motos em Taguatinga

PUBLICIDADE

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal, por meio da Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, realizou, na noite dessa quinta-feira (20), a Operação Sossego nas seguintes regiões de Taguatinga: Elmo Serejo, em dois pontos; Comercial Norte; QNL; e Avenida das Palmeiras.

Os agentes flagraram 37 motocicletas com o escapamento irregular, 15 condutores inabilitados, três condutores com a CNH vencida, um condutor com veículo de categoria diferente da qual era habilitado, dois condutores alcoolizados e 62 outros, por motivos diversos. Ao todo, quatro veículos foram removidos para o depósito de Taguatinga.

Destaque da operação

Durante a ação, as equipes flagraram uma motocicleta com débito acumulado no valor de R$ 15.750,00, relativo a infrações de trânsito. O veículo foi removido para o depósito.

Para realizar a operação, o Detran empregou um efetivo de 40 agentes de trânsito em 14 viaturas e três motocicletas. A ação contou com o apoio de uma viatura e de três motos operacionais da Polícia Militar.

Informações da Agência Brasília