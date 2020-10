Operação Prioridade 2 é realizada em cidades do DF

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

O 2º Comando de Policiamento Regional Metropolitano (CPR) realizou, na tarde desta quarta-feira (30), a Operação Prioridade 2 nas cidades Estrutural, Guará e SIA. A ação que está sob o comando do coronel Marco Alves junto com o 4º Batalhão de Polícia Militar reforça o policiamento nas localidades.

No Guará, o policiamento começou a atuar às 16h e foi realizado na QE 40 da cidade. A subcomandante do 2º CPR, tenente-coronel Karla explica que os objetivos da ação visam a diminuição dos índices de crime no local e garantir a segurança da população guaraense. “Os moradores da região podem ficar seguros e tranquilos que a Polícia Militar é muito mais que segurança.”

Além disso, a operação conta com a participação da tropa ordinária, cerca de 100 policiais militares de Grupamentos Táticos Operacionais, Batalhão de Policiamento com Cães, Rotam, Batalhão de Policiamento de Choque (Patamo), Policiamento de Trânsito, Regimento de Polícia Montada, dentre outros. Eles atuam por meio de abordagens, combatendo, principalmente, os casos de furto e roubo a pedestres e ao comércio.