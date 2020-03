Operação prende suspeitos de sonegar impostos no DF e em oito estados

PUBLICIDADE 

As polícias Civil e Militar, as Receitas Estaduais e Federal, e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagraram uma megaoperação nesta terça-feira (10) em combate a um esquema milionário de sonegação de impostos. Suspeitos estão sendo presos no Distrito Federal e em oito estados do país.

Segundo investigações, um grupo especializado em sonegação atuava como corretores de safras de milho, soja e feijão. Os suspeitos negociavam a venda dos grãos para produtores rurais e indústrias e criavam estabelecimentos de fachada para emitir notas fiscais frias. O grupo é investigado desde 2017.

Ao todo, são cumpridos 109 mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo bancário e de comunicação. Só em Minas Gerais, são 73 mandados. Destes, 38 em Unaí. No DF, cinco. Nos outros estados:

Goiás: 15;

São Paulo: 9;

Paraná: 2;

Bahia: 2;

Rio de Janeiro: 1;

Rio Grande do Sul: 1;

Tocantins: 1.

A operação desta terça (10) é batizada de Quem Viver Verá.