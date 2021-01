Operação para fluidez de trânsito é cancelada nesta quinta (7)

PUBLICIDADE

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) informa que, excepcionalmente nesta quinta-feira (7), não vai haver operação de fluidez da Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia/DF-003), na pista sentido Sobradinho/Brasília. O fluxo é invertido de segunda a sexta-feira (exceto feriados nacionais), entre as 17h e as 19h45, no trecho entre o início da BR-020 e o viaduto da Granja do Torto.

A reversão do fluxo não será realizada na subida do Colorado em razão da retirada de um caminhão de cimento capotado. O acidente ocorreu logo após a alça de acesso ao Viaduto do Colorado na tarde de ontem (quarta, 6).

A operação de fluidez no local voltará a ser realizada normalmente nesta sexta-feira (8), após a retirada do veículo do trecho.

As informações são da Agência Brasília