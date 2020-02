Operação Mobility: PCDF prende suspeitos de roubo e tráfico

PUBLICIDADE 

A Polícia Civil (PCDF) deflagrou, nesta quinta-feira (20), uma operação contra um grupo suspeito de cometer roubos em regiões do Distrito Federal. Seis pessoas foram presas.

Segundo investigações, o grupo também realizava tráfico de drogas. Os suspeitos se reuniam em uma área próxima à Universidade de Brasília (UnB) para comercializar os entorpecentes e arquitetar os roubos.

As investigações começaram em setembro de 2019, após o grupo cometer um roubo a um depósito de celulares de um shopping localizado no bairro Park Sul, no Guará. À época, dois suspeitos renderam vendedores com uma arma de fogo e levaram os aparelhos. O grupo também roubou uma residência no Lago Norte, em data não especificada.

Segundo o delegado da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), Luis Fernando Cocito, ainda há um suspeito foragido. Ele ainda não foi identificado. As investigações da operação, denominada Mobility, seguem em curso.