Operação Maresia prende três suspeitos de vender SKUNK em regiões do DF

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

redacao@grupojbr.com.br

A 19ª Delegacia de Polícia, em Ceilândia recebeu, nos últimos dias, por meio de denúncia anônima a informação de que três pessoas, sendo dois irmãos e um terceiro comparsa, com 24, 22 e 19 anos de idade, estavam ligadas ao tráfico da droga SKUNK, entorpecente originado da maconha e que contém alto teor do princípio ativo THC, na cidade e em outras localidades do Distrito Federal.

A partir de então, a 19ª DP realizou uma investigação para identificar os envolvidos. E na manhã desta quarta-feira (30) a Operação Maresia foi deflagrada para realizar o monitoramento e a prisão dos suspeitos. Durante o período da tarde, os policiais conseguiram prender os envolvidos.

Com os três homens, a polícia apreendeu 8,5kg de SKUNK e R$1.332,00 em espécie, além de outros assessórios usados para comercializar o entorpecente. Ainda de acordo com a polícia, dois deles já foram abordados em outros procedimentos policiais como autores de tráfico de drogas.