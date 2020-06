Operação Lobo Guará prende quatro traficantes no Recanto das Emas

PUBLICIDADE

A polícia civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (10), quatro traficantes no Recanto das Emas. A ação deflagrada fez parte da 3ª etapa da operação Lobo Guará. Os homens foram detidos em flagrante, enquanto se preparavam para adquirir drogas de um fornecedor.

Os agentes da 4ªDP estavam monitorando um traficante de drogas, morador do Riacho fundo, de 41 anos de idade, e que traficava na QE 40 do Guará II.

O investigado estava com dificuldades de adquirir maconha para vender e se associou com outros três traficantes para conseguir um fornecedor de drogas para todos.

Os 4 conseguiram contatar um jovem morador e traficante do Recanto das Emas. O encontro entre os cinco ocorreu na quadra 402 da região administrativa e, quando já estavam concluindo a transação ilícita, os policiais os abordaram, dando a voz de prisão.

O fornecedor do grupo entrou em seu veículo e tentou se evadir jogando o automóvel contra os policiais, que disparam contra os pneus do carro e permaneceram no local na detenção dos outros quatro. O fornecedor acabou abandonando o automóvel e conseguiu escapar.

Os detidos foram conduzidos para a delegacia e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Com eles foram encontradas seis porções de maconha (entre as quais um tablete de 1Kg), uma balança de precisão e quase R$ 2 mil.

Na ação ainda foram apreendidos três automóveis. O fornecedor foi identificado pelos policiais e a sua prisão preventiva será solicitada ao Poder judiciário. Os presos estão sujeitos a uma pena de até 25 anos de prisão. Os presos tem 41, 42, 24 e 25 anos de prisão.

Com as informações da PCDF