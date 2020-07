Operação Lego prende dois traficantes com 199 comprimidos de Ecstasy

PUBLICIDADE

A Polícia Civil do DF, por meio da 4ª DP – Guará, deflagrou na madrugada deste domingo (26), a Operação LEGO e prenderam em flagrante dois homens por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico de drogas.

Os suspeitos são de Goiânia e estavam vindo para o Distrito Federal para venderem comprimidos de ecstasy em uma festa rave clandestina, que ocorreria no SHTN nesta madrugada. Com o apoio operacional de agentes da PRF, os policiais da 4ª DP, abordaram os autores na BR 040, logo após eles terem ingressado no Distrito Federal.

Em revista veicular, foram encontrados no porta malas, escondidos no compartimento do triangulo de segurança do automóvel, 199 comprimidos de Ecstasy, avaliados em cerca de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Com os autores fora encontrada uma máquina de cartão, que seria utilizada na venda

das drogas.

Os autores possuem 33 e 29 anos de idade. O mais velho era procurado pelo Estado de Tocantins. Pesa contra ele um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto qualificado. Caso condenados, os autores estão sujeitos a uma pena que pode superar 25 anos de prisão.

A operação foi denominada LEGO, pois os comprimidos que seriam comercializados pelos autores possuíam a mesma marca do brinquedo infantil.

As informações são da PCDF