Operação Guilhotina: PCDF apreende R$ 300 mil em entorpecentes

Através da 19ª Delegacia de Polícia (DP) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nessa quinta-feira (15), a operação “Guilhotina”, responsável por apreensão de drogas. Após levantamentos feitos pela corporação foram apreendidos 148 tabletes de maconha, uma porção de Skunk, uma porção de maconha, uma pedra de cocaína e uma porção de cocaína conhecida como escama.

O material entorpecente estava escondido no interior de um automóvel no quintal de uma residência localizada no Setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia. A proprietária da residência foi conduzida para a Delegacia de Polícia e afirmou que o veículo pertence a um sobrinho que não estava no local.

De acordo com ela um sobrinho havia pedido para deixar o automóvel em sua residência durante essa quinta e buscaria nesta sexta-feira (17) pela manhã. A suspeita disse, ainda, desconhecer a existência do material ilícito, avaliado em R$ 300 mil, no interior do automóvel.

Veja a fala completa do delegado: