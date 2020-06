Operação Dry Ice: PCDF desbarata esconderijo de drogas em Vicente Pires

PUBLICIDADE

Na manhã desta quinta-feira (25), policiais da 4ª DP apreenderam cerca de R$ 70 mil em drogas, entre maconha e cocaína, em uma casa no Vicente Pires. A residência funcionava como esconderijo de drogas de um traficante de 24 anos.

Ao chegarem no esconderijo não havia ninguém no local, porém os policiais encontraram escondidas diversas porções de drogas (tijolo de maconha e cocaína) e uma prensa (máquina utilizada para deixar as drogas prensadas em tijolos). As drogas estavam escondidas em armários e no forro do banheiro.

Após a localização das drogas, os policiais apuraram que as mesmas eram de propriedade de Jefferson Martins Araújo, de 24 anos e que o mesmo, na noite anterior, se envolveu em uma ocorrência de disparo de arma de fogo, sendo o principal suspeito de ter atingido a perna de sua namorada, uma menor de 17 anos de idade e, por este motivo, havia se evadido do local. A bolsa da vítima ainda estava no esconderijo.

Jefferson Martins Araújo é procurado pela Polícia Civil

Durante todo o dia os policiais tentaram localizar o autor para efetuar a sua prisão em flagrante, porém o mesmo não foi encontrado, sendo necessária a divulgação de sua imagem para possibilitar a sua localização. Diante da evasão do autor, os policiais representarão pela decretação de sua prisão preventiva.



Com informações da PCDF