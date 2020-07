Operação Deu Linha combate o perigo das pipas com cerol no Guará II

PUBLICIDADE

A Polícia civil da 4ª DP, deflagrou, no final da tarde desta quarta-feira (15), na QE 54 do Guará II a operação Deu Linha , para coibir os crimes de perigo de vida, violação de domicílio e dano, praticados por pessoas que se reúnem na localidade para empinar pipas com cerol.

Segundo abaixo assinado recebido na semana passada, tais pessoas utilizariam linhas com cerol e até mesmo a linha denominada chilena (com maior potencial cortante) para empinar as pipas, fatos que colocariam em risco a vida e a saúde dos moradores, transeuntes, ciclistas e motociclistas que trafegam pelo local.

Ainda segundo os denunciantes, os indivíduos estariam fazendo o tráfico e o uso de drogas na localidade e invadiriam as casas, atrás das pipas “cortadas”, danificando telhados e portões dos moradores e também não estariam fazendo o uso de máscaras de proteção individual.

Divulgação: pcdf

A operação foi deflagrada às 17h, foram abordadas cerca de 50 pessoas, a sua grande maioria com idade superior a 18 anos. No local, foram apreendidas 51 pipas e 12 carreteis de linha com cerol, dos quais seis com linha chilena.

Foram flagradas 11 pessoas na localidade que não estavam utilizando máscaras de proteção individual, as quais tiveram seus dados qualificativos encaminhados ao DF Legal para fins de autuação (aplicação de multa). Dez indivíduos foram detidos em flagrante, por estarem portando carretéis de linhas com cerol ou de linha chilena. Foram autuadas pelo crime de perigo de vida (Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente), cuja pena pode chegar a um ano de prisão.

Um menor encontrando no local estava com mandado de busca e apreensão em aberto e foi encaminhado à DCA.

As informações são da PCDF