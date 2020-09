Operação Desmancha prende integrante de facção criminosa que atuava no Guará

PUBLICIDADE

Policiais civis da 4ª DP prenderam na tarde desta terça-feira (1) Lucas Rodrigues Miranda, vulgo Luquinhas, integrante da organização criminosa responsável pelo homicídio de Anderson Rocha Alves, vulgo Lokado. O corpo da vítima ainda foi esquartejado, queimado e jogado em tubulações de esgoto os seus restos mortais.

A investigação apurou que o detido integra a organização criminosa formada por Carlos Alberto Lacerda Alves, vulgo Mancha, para a exploração do tráfico de drogas na região conhecida como Biqueira, situada nas proximidades da QI 9 do Guará. Testemunhas apontaram que Lucas estava na Biqueira no dia do homicídio de Anderson, e pode ter participado da ocultação de seu cadáver.

Lucas é filho de Arides Rodrigues dos Santos, vulgo Cidadão, antigo “dono” da Biqueira e parceiro de Mancha. A prisão ocorreu em Luziânia, após o recebimento de uma denúncia anônima dando conta do paradeiro do procurado.

A PCDF solicita informações sobre o paradeiro de Mancha, Diego Queiroz Soares, o Gordinho, e Jadson de Santana Santos, o Tochinha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da PCDF