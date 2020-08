Operação desmancha apreende drogas e dinheiro mas deixa traficante fugir

PUBLICIDADE

Mesmo foragido, o líder da organização criminosa que executou Anderson da Rocha Alves, conhecido como Mancha, ainda comanda o tráfico de drogas no local conhecido como Biqueira da QI 9, no Guara.

Na tarde desta quinta-feira (6), policiais da 4ª DP, em continuidade à operação Desmancha, se dirigiram até o local na tentativa de realizarem a prisão de Mancha e de outros integrantes de sua organização criminosa. A operação conseguiu apreender drogas e um carregador de pistola .40 e uma motocicleta. O traficante que estava no local conseguiu fugir .

Os usuários que estavam no local foram conduzidos à delegacia e informaram que o fugitivo é conhecido como Mateus MT e que o mesmo é integrante do bando de Mancha. Mateus teria ficado responsável diretamente pela venda de drogas da organização criminosa no local.

Os bens encontrados foram apreendidos e a investigação prossegue com o fim de identificar Mateus MT e localizar os demais foragidos da operação desmancha. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro deles, informar via 197.

As informações são da PCDF