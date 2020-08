Operação desarticula grupo acusado de golpes relacionados a empréstimos

PUBLICIDADE

Uma operação envolvendo as polícias civis do Distrito Federal (PCDF), do Rio de Janeiro (PCRJ), de Minas Gerais (PCMG) e do Paraná (PCPR) desarticulou, nesta quarta-feira (26), um grupo criminoso acusado de cometer golpes relacionados a empréstimos consignados.

O golpe se dava da seguinte forma: com base nos dados pessoais, e conhecedora dos valores dos empréstimos em vigor, o grupo entrava em contato com os consumidores na figura de uma empresa de representação comercial e consultoria. Eles ofertavam uma mudança de instituição de financiamento, alegando taxas mais baixas.

A empresa alegava que iria repassar o valor da parcela do primeiro empréstimo para as vítimas. No entanto, não repassava. Assim, os lesados acabavam por pagar dois empréstimos.

O grupo mirava servidores públicos, aposentados, pensionistas, idosos e militares, como explica o delegado Wisllei Salomão:

Nesta quarta (26), foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão. Um dos itens apreendidos é um Porsche Boxter S, avaliado em R$ 350 mil. Oito pessoas foram indiciadas por crime contra a relação de consumo e organização criminosa. Somadas, as penas podem chegar a 13 anos.