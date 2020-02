Vídeo: Operação da PMDF apreende facas e simulacros em invasão

PUBLICIDADE 

Vários objetos suspeitos foram apreendidos em uma operação do 3° Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães), que aconteceu na 909 Norte. De acordo com o comandante do 3° Batalhão, major Lúcio Flávio, a operação terá continuidade em outros locais do DF nos próximos dias.

Para a operação, 40 policiais revistara 15 famílias que moravam no local. Um suspeito que cumpria pena em regime domiciliar foi detido com quatro porções de maconha e dinheiro trocado. Ele foi conduzido para a 5ª DP.

Além da droga, outros objetos foram apreendidos entre eles, três simulacros, uma máscara, 11 facas, três celulares, uma balança de precisão, um drone, três aparelhos de som automotivo e cachimbos para consumo de drogas.



Veja os vídeos da operação.