Operação da PCDF prende suspeito de violência doméstica

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou a Operação Praesidium e prendeu um suspeito de violência doméstica, nessa quarta-feira (20). De acordo com a corporação, o suspeito, de 37 anos, era procurado por descumprir medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ex-companheira dele, uma mulher de 31 anos.

De acordo com as investigações, a vítima e o homem se separaram em outubro de 2020, após dez anos morando juntos. Após a separação, a mulher contou à polícia que o suspeito a ameaçava de morte. Com isso, foi deferidas, em favor da vítima, medidas protetivas de urgência que proibiam o agressor de se aproximar dela.

Ainda inconformado com a separação, na segunda-feira (18), o autor encontrou a vítima em uma via pública de Sobradinho II e novamente a ameaçou de morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Devido aos novos fatos, foi decretada a prisão do suspeito na terça-feira (19), e ele foi preso nessa quarta-feira (20).