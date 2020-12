Operação Comanche: PCDF divulga imagem de foragidos

PUBLICIDADE

Por meio da 35ª Delegacia de Polícia (DP) a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, nesta sexta-feira (18) a operação Comanche, para prender autores de crimes graves cometidos na região de Sobradinho II. A ação tinha como objetivo o cumprimento de cinco mandados de prisão e um de busca e apreensão expedidos contra autores de homicídio, roubo e tentativa de latrocínio, cometidos neste ano.

Os primeiros alvos da operação eram os quatro autores de um roubo de veículo ocorrido no dia 5 de janeiro. Conforme apurado, os envolvidos realizaram diversos roubos na região de Sobradinho I, Sobradinho II e Planaltina e utilizavam o lucro para financiar o crime tráfico de drogas.

Destes investigados, o líder havia sido preso no decorrer deste ano em Goiás, por tráfico de drogas e ainda se encontra detido. Apenas um foi localizado. Restam foragidos dois envolvidos: Wallysson Soares de Brito,22 anos, e Ronaldo Adriano Bonoto Monteiro, 42.

O segundo alvo da operação era Israel Ramadam de Santana Costa, acusado do homicídio de um homem, cometido no dia 21 de novembro, na AR 06 de Sobradinho. O investigado também não foi encontrado. O terceiro alvo da investigação era José Marcos Fernandes Gomes de Souza, apontado como um dos acusados da tentativa de latrocínio ocorrida no dia 14 de novembro, na Fercal, contra um vendedor de panelas que estava trabalhando na localidade. O envolvido não foi localizado.

Veja as imagens dos foragidos:

Na residência foram encontradas nove porções de maconha em posse de um irmão do acusado, um homem de 22 anos, que foi preso em flagrante. A PCDF disponibiliza os seguintes meios para recebimento de denúncias:

Disque-Denúncia, telefone 197 – ligação gratuita – 24 horas;

E-mail: [email protected] ;

; WhatsApp: (61) 98626-1197;

Denúncia On-line: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197

Por esses canais é possível denunciar foragidos da Justiça e crimes que já ocorreram, que estão em andamento ou que tenha conhecimento que estão sendo planejados. Não é necessário se identificar.