Operação Buraco Zero atua na região central do Plano Piloto

A região central do Plano Piloto recebeu o mutirão da Operação Buraco Zero na manhã deste sábado (18). Equipes do GDF Presente partiram do Conic em direção aos setores de Autarquias Sul e Norte e Comercial Sul para realizar os trabalhos de tapa-buracos.

A recuperação de buracos ocorreu na Via S2, na Rodoviária, e na quadra 3 do Setor de Áreas Federais Sul, assim como nas quadras 7 e 8 do Setor Comercial Sul. O grupo também esteve nos setores de Autarquias Sul e Norte para cumprir demandas e revitalizar a pavimentação.

Na semana passada, equipes do GDF Presente atuaram na 710 Norte, no Setor Comercial Norte e no Setor Bancário Norte. A ação contou com 45 profissionais e a utilização de massa asfáltica produzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap). Também foram feitos serviços de e desobstrução de bocas de lobo e reposição de tampas de boca de lobo e grelhas.

Operação Buraco Zero

O serviço de tapa-buracos é uma das principais demandas registradas em ouvidorias do Governo do Distrito Federal. Por determinação do governador Ibaneis Rocha e do secretário de Governo, José Humberto Pires, foi lançado o desafio para os administradores regionais: eliminar esse problema das localidades que administram.

O programa vai premiar, com obras, as regiões que cumprirem a meta de zelar pela manutenção das vias. Cada buraco nas pistas do Distrito Federal é fotografado e catalogado num aplicativo para celular. Por meio de um sistema de GPS e mapas georreferenciados, servidores cadastram com foto o ponto exato que necessita de reparos.

O sistema permite ainda que, após a conclusão dos serviços, os dados sejam atualizados. Com a medida, o GDF aposta em mais agilidade nos reparos.

Com informações da Agência Brasília