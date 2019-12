Operação Bonnie e Clyde prende autores de roubos a residência

PUBLICIDADE 

A 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) deflagrou a Operação Bonnie e Clyde, na manhã de 24 de dezembro, para prender dois casais de autores de roubos, cometidos em residências do Distrito Federal e Entorno.

Na ocasião foram presos C.A.P.V., 35 anos (homem), e A.B.R.P. (mulher). Eles eram investigados por terem, no dia 13 de novembro, na companhia de outro casal, mediante grave ameaça, utilizando-se de armas de fogo, tipo revólveres, calibre 38, rendido os moradores e roubado uma casa na 708 Sul.

Durante o crime, eles subtraíram da residência duas TVs 42’, uma TV 47’, quatro celulares, joias, dois notebooks, R$ 1 mil, em espécie, e o automóvel Honda/Fit, entre outras coisas.

Recentemente, houve a divulgação de um outro crime de roubo em residência, do mesmo modus operandi, cometido pelos mesmos integrantes, dessa vez em Valparaíso (GO), no Entorno do DF. Os autores também praticaram um furto em residência em Vicente Pires.

Após a operação, a polícia ainda estava à procura de W.S.E. (homem) e J.D.F.S. (mulher), os quais

ainda estavam foragidos. Eles foram presos, pela PMDF, na manhã do último sábado (28).

Com informações da PCDF.