Operação Boas Festas flagra 740 condutores alcoolizados

Entre os dias 1º dezembro de 2019 e 1º de janeiro de 2020, a Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF realizou a Operação Boas Festas com o objetivo de trazer mais segurança para as ruas retirando de circulação principalmente os condutores que insistem em beber e dirigir.

Durante esse período, foram realizados cerca de 320 Pontos de Demonstração, 190 Patrulhamentos Ostensivos e 92 Blitzes em todo o Distrito Federal. Foram flagrados 740 condutores dirigindo sob a influência de álcool, sendo que 16 deles foram presos em flagrante por apresentarem teor alcoólico que configura crime de trânsito, de acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Além disso, foram autuados 260 condutores inabilitados, 220 com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias, 25 com o direito de dirigir suspenso, 1.165 infrações diversas foram lavradas e 440 veículos foram removidos aos depósitos da autarquia.

Cerca de 4,5 mil veículos foram abordados pelas equipes de fiscalização durante todo o mês de dezembro e os agentes aproveitaram as operações para testar, em caráter educativo, o drogômetro – aparelho que permite identificar a presença de substâncias psicoativas no organismo do condutor. Ao todo, 52 pessoas se submeteram aos testes.

Com informações da Agência Brasília