Operação Boas Festas 2020 autuou 766 motoristas alcoolizados

De 16 de dezembro de 2020 até a madrugada desta segunda-feira (4), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) autuou 766 pessoas conduzindo veículos sob influência de álcool e outras 480 que não possuíam Carteira Nacional de Habilitação. Ao todo, os agentes de trânsito realizaram 348 ações de fiscalização, abordaram 5.096 condutores e recolheram 498 veículos ao depósito da autarquia.

“Este ano, como não houve as grandes festas na Esplanada e nos clubes, pelas restrições impostas em razão pandemia de Covid-19, os festejos ocorreram de forma pulverizada em todo o DF, onde as pessoas optaram por fazer suas confraternizações interlares, com familiares e amigos. Por isso, nós também mudamos a dinâmica de atuação e realizamos as operações de fiscalização em praticamente todas as cidades”, explicou o diretor de Policiamento e Fiscalização de Trânsito, Lúcio Lahm.

Os flagrantes aconteceram durante as ações de fiscalização que integraram a Operação Boas Festas, que tinha como objetivo proporcionar mais segurança nas vias do DF durante os eventos festivos e as confraternizações típicas de fim de ano. Neste período, as maiores ações tiveram o apoio da Polícia Militar, nas regiões do Plano Piloto, Lago Sul, Paranoá, Sobradinho, Planaltina, Gama, Santa Maria, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia.

Além das operações de caráter preventivo – do tipo Ponto de Demonstração e Patrulhamentos, as equipes de fiscalização atuaram de forma repressiva, montando grandes blitzes com a presença de, no mínimo, seis viaturas, guinchos, motocicletas e empilhadeiras. A principal estratégia foi iniciar as ações por volta das 12h, com foco nos almoços de confraternização, prolongando até as 7h do dia seguinte, de forma simultânea nas diversas regiões administrativas, com o mínimo de 12 operações diárias.

Boas Festas

Esta foi a segunda edição da Operação Boas Festas, onde os agentes atuam de forma preventiva e repressiva, ficando atentos aos locais de grande concentração de pessoas e de consumo de bebidas alcoólicas, como shoppings, centros comerciais, restaurantes, bares, boates, clubes e casas de shows, para evitar que condutores alcoolizados coloquem em risco a segurança nas vias públicas do Distrito Federal.

Em 2019, a Operação Boas Festas resultou em 2.447 abordagens, 735 flagrantes de alcoolemia, 762 condutores não habilitados e 933 veículos recolhidos ao depósito.

As informações são da Agência Brasília