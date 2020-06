Operação antidrogas aborda cerca de 150 pessoas em regiões do DF

PUBLICIDADE

No domingo (28), a Secretaria de Segurança Pública (SSP/DF) finalizou a Operação “Vita Salutem” (Proteção de Vidas), que faz parte das ações que integraram a Semana Nacional de Políticas sobre Drogas no Distrito Federal. Ao todo cerca de 150 pessoas abordadas no fim de semana (sexta a domingo). A operação percorreu São Sebastião, Gama, Santa Maria e Recanto das Emas com o objetivo de reduzir índices criminais, com foco no combate ao tráfico de substâncias entorpecentes.

No transcorrer da semana, instituições, agências e órgãos que atuam nos eixos da segurança, da mobilidade, da fiscalização e da prestação de serviços públicos participaram da ação. A Semana Nacional é uma ação do Ministério da Justiça e Segurança Pública e culminou no Dia Internacional de Combate às Drogas, celebrado na última sexta-feira (26).

O DF Legal acompanhou toda a ação com o objetivo de fiscalizar o uso de máscara facial e o funcionamento de estabelecimentos comerciais. Uma multa foi aplicada, quatro estabelecimentos interditados e outros três fechados.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apoiou toda a operação por meio de policiamento ostensivo e preventivo. O Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) acompanhou as ações. Coube ao Departamento de Trânsito (Detran-DF) e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) fazer pontos de bloqueio e controle de trânsito nos acessos às cidades definidas como área de interesse operacional.

De acordo com o comandante do BPCães, major Carlos Reis, a participação dos cães policiais – ou K9 – é fundamental para detecção de substâncias entorpecentes. “Tivemos mais de duzentos e cinquenta acionamentos para contribuir com as ações da PMDF e, também, de outras instituições. A importância da participação dos cães é importante, pois o faro deles chega aonde os olhos não enxergam”, contou.

Ocorrências

No domingo a operação foi realizada em São Sebastião. No sábado foi a vez de Gama e Santa Maria. Nos dois dias foram realizadas 75 abordagens pela PMDF. O Detran-DF e o DER/DF autuaram 30 pessoas por situações diversas. Além disso, uma pessoa foi flagrada dirigindo sem habilitação e outra autuada por alcoolemia.

Na sexta-feira (26), a Vita Salutem foi ao Recanto das Emas. Com capacidade operacional maior, a força-tarefa reuniu 93 profissionais das forças de segurança pública, do DER/DF e do DF Legal.

Ao todo, 13 distribuidoras de bebida foram fiscalizadas. A PMDF abordou 67 pessoas e 77 veículos, sete deles recolhidos ao depósito. Várias porções de maconha foram apreendidas pela corporação, além de cinco balanças de precisão. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi assinado.

Treze autos de infração foram computados e dois testes de alcoolemia recusados. Duas pessoas foram detidas portando substâncias entorpecentes. Vinte e um testes de alcoolemia foram realizados e mais de vinte autos de infração foram lavrados por policiais.

Detran-DF e DER/DF fizeram 30 abordagens, em que se descobriu que cinco pessoas estavam inabilitadas. Nas abordagens dos dois órgãos de trânsito, nove carros foram removidos e seis pessoas se recusaram a realizar o teste do bafômetro.

Com informações da Agência Brasília