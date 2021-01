Operação Ano Novo: PRF consegue reduzir acidentes nas rodovias do DF e Entorno

PUBLICIDADE

Guilherme Gomes

[email protected]

De 30 de dezembro de 2020 a 03 de janeiro de 2021, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação nas rodovias federais do DF e entorno para reforçar a fiscalização no período de fim de ano. De acordo com a PRF, houve redução expressiva no número de mortos, de feridos e de acidentes graves

Foram registrados 23 acidentes no período da Operação. Esse número é 18% menor que o registrado na virada de 2019 para 2020. A PRF contabilizou 4 acidentes graves neste feriado, o que representa uma redução de 33%. O número de feridos teve uma redução significativa: 56%. 17 pessoas se feriram em acidentes neste feriado. Não houve mortes em acidentes de trânsito no período de Ano Novo.

Os esforços operacionais foram concentrados nos locais com maiores índices de acidentalidades, em especial em pontos da rodovia que são margeados por cidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A embriaguez ao volante continua sendo uma das principais causas de acidentes. Na manhã deste sábado (02), um homem de 45 anos capotou o carro na BR 070, em Taguatinga (DF). Ele conduzia um Fiat Mobi branco no sentido Brasília, perdeu o controle do carro, saiu da pista e acertou um poste metálico que protegia uma barreira eletrônica medidora de velocidade. O carro ainda transitou pelo canteiro central, capotou e parou na pista, na contramão. Por sorte, ninguém se feriu. Chegando ao local, os policiais perceberam que o motorista apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica. O homem fez o teste do bafômetro e foi constatado o índice de 1,32mg de álcool por litro de ar alveolar. Esse valor é quatro vezes a quantidade de álcool que configura crime. Ele foi preso e encaminhado à 12ª Delegacia de Polícia Civil do DF, em Taguatinga.

No total, 16 motoristas foram multados por dirigirem bêbados ou por se recusarem a fazer o teste do etilômetro. Dirigir sob a influência de álcool é um crime previsto no Artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se o teor for superior a 0,3mg de álcool por litro de ar alveolar. A pena é de detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão da habilitação. Para quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool num índice abaixo de 0,3mg, a multa é de R$ 2934,70 e o condutor pode ter o direito de dirigir suspenso por até 12 meses. Quem se recusa a fazer o teste do bafômetro está sujeito às mesmas penalidades.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Demais infrações

Os policiais também flagraram 86 motoristas fazendo ultrapassagens indevidas. A PRF multou 41 motoristas por não usarem o cinto de segurança e 14 condutores por transportarem crianças de até 7 anos e meio sem o dispositivo de retenção adequado.

Homem procurado pela justiça é preso na BR 060

E na tarde da quinta-feira, último dia do ano, um homem de 33 anos foi capturado pela PRF em abordagem na BR 060, no Recanto das Emas(DF). Ele tinha Mandado de Prisão por ter sido condenado por Tráfico de drogas. O homem foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia Civil do DF.