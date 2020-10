Operação Álcool Zero autua 95 motoristas no DF

PUBLICIDADE

As equipes do Detran-DF realizaram, no último final de semana, a Operação Álcool Zero em diversos pontos do Distrito Federal. Durante a ação, 95 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas.

Além disso, os agentes de trânsito autuaram ainda 25 motoristas inabilitados, dois com o direito de dirigir suspenso e 364 por motivos diversos.

As equipes recolheram 47 veículos ao depósito. As atividades de fiscalização de trânsito contaram com o apoio da Polícia Militar e ocorreram na Asa Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Paranoá, Itapoã, Núcleo Bandeirante e Lago Norte.

As informações são da Agência Brasília