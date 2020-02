Ônibus pega fogo no Novo Gama-GO

PUBLICIDADE 

Um micro-ônibus pegou fogo na quadra 518 do Novo Gama-GO, na manhã desta quarta-feira (26).

O Corpo de Bombeiros utilizou 11 militares para combater o fogo. Chegando ao local, os militares encontraram o veículo já em chamas. O ônibus pertence à empresa Coutinho Transportes e costumava fazer a linha Pedregal-Brasília

Ninguém se feriu. No momento do incêndio, o ônibus não transportava passageiros. O motorista, Willian dos Santos, também saiu ileso. As causas do acidente não foram informadas.