Ônibus pega fogo com corpo no interior do veículo

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) encontrou um corpo carbonizado no interior de um ônibus coletivo na madrugada desta segunda-feira (6). O veículo estava estacionado no final do Pistão Norte, em Taguatinga.

Os bombeiros foram acionados para uma ocorrência de incêndio em coletivo. Quando apagaram o fogo, os militares notaram a presença do corpo no corredor do ônibus.

Ainda não se sabe se o incêndio foi ou não criminoso. O ônibus era utilizado por pessoas em situação de rua durante a noite.

A 38ª Delegacia de Polícia (Vicente Pires) investiga o caso.

