Ônibus deixarão de parar na Feira da Candangolândia a partir desta segunda (31)

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira (31), por tempo indeterminado, os ônibus que costumam parar no estacionamento da Feira Permanente da Candangolândia (que era usado como ponto final) não vão mais poder parar ali. O motivo é a reforma estrutural pela qual a feira vai passar nas próximas semanas.

Quem costuma embarcar neste ponto, deve ficar atento para se dirigir às paradas próximas. A mudança não vai alterar os itinerários dos ônibus que circulam na Candangolândia.

As linhas que utilizam a feira como ponto de controle são as seguintes:

– Linha 124.6 em direção à Feira dos Importados. Essa linha terá o ponto de controle no Park Way, mas mantendo-se inalterado o itinerário na Candangolândia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

– Linha 073.1 em direção ao Lago Sul. Essa linha terá o ponto de controle no Terminal Asa Sul, mantendo-se inalterado o itinerário na Candangolândia.

– A linha 160.3, que se destina a Rodoviária, passará a ter controle somente na Rodoviária do Plano Piloto. Essa linha será reforçada com a linha 160.4 que sairá do Terminal Asa Sul, passando pela Candangolândia em direção à Rodoviária.

– A 163.1, que se destina a W 3 Sul e Norte, passará a ter controle somente no Terminal Asa Norte. Essa linha será reforçada com a linha 163.2 que sairá do Terminal Asa Sul passando pela Candangolândia em direção a W 3 Sul e Norte.

Com informações da Agência Brasília