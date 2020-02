Ônibus de viagem pega fogo na Rodoviária Interestadual

PUBLICIDADE 

Na tarde desta sexta-feira (7), um ônibus da Viação Real Sul, que saía de Brasília com destino a Uruaçu, em Goiás, pegou fogo na Rodoviária Interestadual de Brasília. Segundo o motorista, pessoas que estavam no local viram chamas embaixo do veículo e o avisaram.

O motorista desligou o veículo e, dessa maneira, conseguiu evitar tragédia. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a corporação, nenhum passageiro estava no ônibus e as bagagens ainda não tinham sido colocadas.

A estrutura foi parcialmente afetada e, após retirada do ônibus da baia, passará por perícia.

Veja o vídeo: