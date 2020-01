Ônibus de Brazlândia farão viagens mais rápidas

PUBLICIDADE 

Os usuários do transporte coletivo de Brazlândia, com destino à W3 Sul e W3 Norte, contarão com três linhas de ônibus semiexpressas a partir de amanhã. As linhas 0.412, 0.413 e 413.2 passarão a transitar pelo corredor central da EPTG e não realizarão paradas para embarque e desembarque, indo direto para o Plano Piloto. As viagens ficarão mais rápidas e os passageiros terão ganho de até 30 minutos no percurso.

A linha 0.412, que liga Brazlândia à W3 Sul e W3 Norte, passando em frente ao Incra 8, possui itinerário de 73 km e duração de 1h 45 min. Com a migração da via marginal para o corredor central da EPTG, as viagens serão mais rápidas e beneficiarão principalmente os passageiros com destino à W3 Norte. Os usuários de Brazlândia que desejarem embarcar e descer ao longo da EPTG devem utilizar as viagens das linhas 0.400, 0.404 e 413.1. Essas três linhas já operam com veículos de porta dos dois lados.

A linha 0.413 liga Brazlândia à W3 Sul, passando pelo Setor de Indústrias Gráficas (SIG). Essa linha também atende ao Incra 8 e possui itinerário de 128 km. Da mesma forma, os usuários que desejarem embarcar ou desembarcar na EPTG deverão fazer uso das linhas 0.400, 0.404 e 413.1.

Outra linha que passará a ser semiexpressa é a 413.2, que opera como um reforço à linha 0.413, ligando Brazlândia ao SIG e indo até a W3 Sul (Quadra 716 sul). A linha também deixará de passar pelas marginais da EPTG, e não fará paradas no corredor central da via.

As alterações dessas três linhas para semiexpressas são de grande importância para os usuários do transporte coletivo de Brazlândia, dada à distância e o tempo de viagem até os destinos no Plano Piloto.