Ônibus da mulher fará atendimentos na Ponte Alta do Gama

Nos dias 16 e 17 de junho, a testagem itinerante para a Covid-19 será realizada em três localidades da Ponte Alta do Gama (veja a arte no final do texto). Durante a ação, no posto que ficará ao lado da UBS 12, o Ônibus da Mulher, uma parceria entre as secretarias de Saúde e da Mulher, fará atendimentos a mulheres vítimas de violência doméstica.



O serviço estará disponível das 8h às 17h, mesmo horário da testagem para a Covid-19.



Os ônibus são adaptados e equipados com salas de atendimento e toda a estrutura necessária ao acolhimento das mulheres no âmbito do enfrentamento à violência doméstica. Para receber atendimento, a vítima deve ser maior de 18 anos e portar algum documento de identificação.

Serviço:

Ônibus da Mulher e testagem itinerante

Horário: de 8h às 17h

Local: Unidade Básica de Saúde 12 da Ponte Alta do Gama

Endereço: Ponte Alta, DF – 020, Antigo Posto Fiscal.