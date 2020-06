Observatório da covid-19 prevê 1.579 casos diários pelos próximos 5 dias

PUBLICIDADE

Observatório da Covid-19, formado por um grupo de cientistas independentes, que utiliza em suas avaliações os dados disponibilizados pelo ministério da Saúde, Fundação Oswaldo Cruz, Universidade Jonh Hopkins e a Organização Mundial de Saúde (OMS), prevê uma média diária de 1.579 novos casos de coronavírus no Distrito Federal nos próximos cinco dias. Nesta quinta-feira (18) foram diagnosticadas 1.381 pessoas infectadas por covid-19 na cidade.

Com base nos números do Observatório e nos casos graves de coronavírus no DF, que hoje pela manhã eram 50, segundo o Painel Covid-19 da Secretária de Saúde, o professor de estatística da Universidade Brasília (UnB), Jhames Matos, prevê a necessidade de uma média de 63 leitos por dia para pacientes que desenvolverem a doença de forma grave. Hoje o quadro de ocupação de leitos na capital e nas regiões administrativas na rede privada de saúde até a última quarta-feira era de 74,6%. O segmento dispõe de 212 leitos de UTI reservados para tratamento da covid-19, dois quais 162 estavam ocupados, restando apenas 49 disponíveis. Na rede pública existem 392 leitos em UTIs reservados para pacientes com coronavírus. Destes 269 (57,65%) estavam ocupados até quarta-feira, restando 123.

O professor Jhames Matos alertou para o fato de os casos de coronavírus aumentarem de forma exponencial. Embora não seja possível dizer se vai haver um colapso no sistema de saúde do DF – falta de leitos para atender aos pacientes que precisarem – Matos frisou que enquanto houver aumento de casos da covid-19, haverá risco de colapso. “Se os casos aumentam e a quantidade de leitos continua a mesma, pode acontecer de faltarem leitos sim”, explicou.

O médico José David Urbaéz, membro da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e que também trabalha no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), disse que não é possível dizer com precisão quanto tempo uma pessoa com coronavírus fica na UTI, mas a média de ocupação de um leito é de 15 dias por paciente.

Flexibilização

A preocupação com o crescimento exponencial do coronavírus faz com que os profissionais da área de saúde sejam contrários a reabertura a economia do DF neste momento. Sucessivos decretos do governador Ibaneis Rocha determinaram a reabertura de shoppings, comércios de rua, parques e feiras. A previsão que na próxima quinta-feira sejam retomadas as atividades dos bares e restaurantes da cidade.

Na última quarta-feira, primeiro dia de funcionamento da Feira dos Importados, chamou a atenção da a aglomeração que se formou no local. A fila para entrar chegava a trezentos metros. Sem respeitar o distanciamento social, centenas de pessoas foram às compras. A preocupação dos cientistas é que o reflexo dessa e de outras aglomerações reflitam numa aceleração da curva de crescimento do coronavírus na cidade.