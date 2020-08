Obras: R$ 600 mil para o Recanto das Emas

PUBLICIDADE

Dois projetos de infraestrutura e urbanização para o Recanto das Emas devem levar melhorias à população da região. Um deles prevê a construção de um estacionamento externo na sede da administração; o outro consiste em uma praça-modelo na quadra 803.

Reivindicação antiga da comunidade, o estacionamento terá 23 vagas. Já a praça terá acessibilidade e paisagismo, além de incentivar a prática de esporte. As obras devem começar na próxima semana.

Ainda sobre a praça, a coordenadora de obras da administração, a arquiteta Nayara Rayane Barbosa, fala sobre o projeto. O espaço terá bancos, lixeiras com coleta seletiva, acessibilidade universal com piso tátil, rampas e travessia elevada. O intuito é fazer do local um projeto-modelo para todo o DF.

“A minha proposta é justamente trazer todos os equipamentos dentro de um único espaço, desde parquinhos, quadra, PEC [Pontos de Encontro Comunitário] e academia adulta. A intenção é que crianças e idosos possam usar”, afirmou a arquiteta.

Serão 5.004 metros quadrados destinado à prática de esportes e lazer. A obra custará pouco menos de R$ 500 mil, verba que virá de emenda parlamentar. A previsão de entrega é de até quatro meses. Quanto ao estacionamento, o prazo para entrega não foi informado.