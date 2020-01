Obras no Hran garantem melhorias imediatas

PUBLICIDADE 

As pessoas que buscam atendimento no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) poderão contar, em breve, com o corredor de acesso ao pronto socorro, centro obstétrico e banheiros da unidade reformados, bem como novos aparelhos de ar condicionado no centro cirúrgico e UTI. As obras devem terminar nos próximos dias. Lâmpadas e reatores também serão substituídos e a pintura do hospital será renovada.



Durante visita de inspeção na unidade, neste sábado (11), o Secretário-Adjunto de Gestão em Saúde da Secretaria de Saúde, Ronan Pereira Lima, informou que as primeiras áreas a serem contempladas são as utilizadas pelos pacientes. “Estamos fazendo essa reforma para dar maior conforto aos usuários, melhorar os ambientes, dando melhores condições de atendimento ao público e de trabalho aos nossos profissionais da saúde”.

Novos ares condicionados

Todas as salas do centro-cirúrgico e UTI também ganharam, nesta última semana, novos aparelhos de ar condicionado. Na próxima semana, serão instalados bebedouros.



Durante as intervenções, o atendimento aos pacientes continua sendo prestado normalmente.