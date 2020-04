Obras do hospital de campanha do Mané devem ficar prontas no domingo

PUBLICIDADE 

As obras do hospital de campanha do Mané Garrincha devem ficar prontas no próximo domingo. Mas somente a parte física, porque é na segunda-feira (4) que os leitos começam a ser montados, assim como a implantação do protocolo de fluxo para as equipes médicas. Com isso, a unidade já estará em funcionamento após dez dias conforme apurou a reportagem.

Vale lembrar que a previsão inicial de que o hospital serviria para atender pacientes com o novo coronavírus no estádio terminou no último dia 14 de abril, ainda sem a conclusão da obra.

Segundo a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), a obra começou no dia 11 de abril, com estimativa de custo em R$ 5 milhões. Os leitos irão ficar no primeiro andar do estádio, em uma área de 6 mil metros quadrados.

É importante destacar que o hospital deve receber pacientes que receberam alta em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), mas ainda estão em recuperação do novo coronavírus e não podem retornar para casa.

