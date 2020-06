Obras do hospital acoplado ao HRC são iniciadas

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira (10), foram iniciadas as obras para erguer o hospital acoplado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) . O objetivo da obra é oferecer mais leitos e receber mais pessoas atingidas pelos sintomas da Covid-19.

O terreno que abrigará a nova estrutura fica ao lado do setor de pediatria e já recebeu a terraplanagem. A previsão inicial é entregar a obra – fruto de doação da empresa JBS – finalizada até 10 de julho.

O projeto prevê um pavimento térreo com cerca de 1.015 metros quadrados de construção. Ele contempla 54 módulos hospitalares refrigerados e uma rampa de ligação entre a unidade acoplada e o HRC. A estrutura vai comportar 73 leitos, dos quais 70 de enfermaria e três com suporte respiratório.

Assim que a terraplanagem para nivelar o terreno for finalizada, os próximos passos da empresa responsável pelas obras serão cercar a área com tapumes e trazer os módulos para começar a instalação da unidade hospitalar acoplada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Com a estrutura pronta e os leitos disponíveis, o Hospital Regional de Ceilândia terá mais capacidade para receber novos pacientes com Covid-19. Dessa forma, fortalecendo o combate ao coronavírus nessa conjuntura tão delicada que Ceilândia está enfrentando”, disse o subsecretário de Atenção Integral à Saúde, Luciano Agrizzi.

Medidas

A instalação do bloco acoplado integra uma série de medidas adotadas nos últimos dias para atender a população infectada pela Covid-19 e, ao mesmo tempo, reduzir a incidência da doença em Ceilândia. A região administrativa registra a maior quantidade de casos no Distrito Federal.

Em relação a estruturas de saúde, Ceilândia receberá, além do hospital acoplado, uma nova Unidade de Pronto Atendimento (UPA), com previsão de entrega para dezembro.

Também terá um hospital de campanha construído pelo GDF. Serão 60 leitos, dos quais 20 com suporte respiratório e 40 de enfermaria. A expectativa é de que o trabalho seja finalizado nos próximos 60 dias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra medida adotada recentemente foi instalar um gabinete especial da Secretaria de Saúde na região, para acelerar as ações voltadas ao enfrentamento da Covid-19. Uma delas foi tornar o pronto-socorro do HRC exclusivo para pacientes suspeitos de terem contraído ou testaram positivo para Covid-19. Assim, foram liberados 31 leitos para o atendimento dos acometidos pelo vírus, oito deles com suporte respiratório.

Além disso, outros dez leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital foram reformados para receber os pacientes com a doença que estão em situação mais grave.

Com informações da Agência Brasília