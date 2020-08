Obras do GDF vão criar mais de 14 mil empregos

PUBLICIDADE

Confirmando sua estratégia de mitigar os impactos que a pandemia do novo coronavírus trouxe para a economia local, o GDF publicou no Diário Oficial do DF (DODF) licitações e retomadas de certames para diversas obras ao longo das últimas semanas.

A expectativa é que, a partir do momento que os trabalhos forem iniciados, mais de 14 mil empregos diretos e indiretos sejam criados, reativando a economia e levando melhorias para diversas regiões do Distrito Federal. (Confira detalhes no quadro abaixo)

As obras, que ainda estão em fase de licitação, devem receber um aporte de mais de R$ 300 milhões do GDF para serem realizadas. Entre os órgãos executores dos trabalhos, estão a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/DF) e as Secretarias de Obras e de Mobilidade.

“Estamos diante de um desafio. Além de enfrentar uma pandemia que não tem prazo para terminar, temos os reflexos dela, principalmente no tocante aos empregos. O GDF vai liderar a retomada da economia com uma série de obras necessárias em todo o Distrito Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A construção civil é quem cria postos de trabalho mais rapidamente, por isso, vamos investir todo nosso esforço no setor. Também teremos que desenvolver ações sociais que protejam as famílias menos favorecidas; será um esforço de toda a sociedade e nós vamos fazer a nossa parte”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

Os trabalhos de maior porte vão trazer desenvolvimentos permanentes para diversas regiões do DF, atendendo a demandas há muito esperadas pela população. Uma delas, atendida pelo DER/DF, vai trocar totalmente os 12 quilômetros de asfalto das seis faixas da Estrada Parque Ceilândia (EPCL), conhecida como Via Estrutural, por uma pista moderna de concreto.

No Setor Noroeste, um dos novos bairros do Plano Piloto, dois viadutos auxiliarão o acesso dos motoristas que trafegam pela região. O primeiro será erguido na parte de cima do bairro, na Rodovia DF-010, conhecida como Estrada Parque Autódromo.

O segundo será construído na parte de baixo do Noroeste, ligando a W9 e W7 na região próxima à 2º Delegacia de Polícia (Asa Norte) até a Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A pior herança desta pandemia é o desemprego. Não podemos ficar parados. Por isso estamos tirando do papel inúmeras obras para, além de investirmos na melhoria da cidade como um todo, sermos importantes vetores de geração e emprego e movimentação da economia”, afirma o secretário de obras, Luciano Carvalho

Avanços definitivos

Além das melhorias para o trânsito do DF, as licitações anunciadas pelo GDF também vão atender outros pontos importantes para a população, como saneamento básico. No Lago Sul, a Novacap irá executar a obra das redes de drenagem pluvial referentes aos lançamentos 6, 7 e 8 próximos aos conjuntos 1, 2, 3 e 4 da QL 14.

No Varjão e Itapoã, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (SEMOB) irá erguer os terminais rodoviários de ambas as regiões administrativas, empreendimentos muito importantes para os moradores.

A saúde do DF também será atendida pelo GDF nos próximos meses: a Novacap lançou a retomada da licitação do novo Hospital Oncológico de Brasília. Quando concluída, a unidade contará com 172 leitos, sendo 152 de internação e 20 de unidade de terapia intensiva (UTI).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE