Obras de recapeamento são realizadas em Águas Claras

A região administrativa de Águas Claras é o destino do programa GDF Presente nesta semana. As ações começaram com servidores da administração regional e equipes do Polo Central Adjacente II colocando areia nova e recolhendo o lixo no parque infantil da Quadra 107.

Durante a operação, a Quadra 107 passou por limpeza na rede de drenagem pluvial, ganhou recapeamento e teve 150 toneladas de entulho e lixo verde recolhidas. “Sempre vejo o pessoal pintar o meio-fio, roçar a grama e limpar a pracinha”, elogiou a servidora pública Maria Lúcia Salgado, 24 anos.

Recapeamento

A Alameda dos Eucaliptos, que tem fluxo intenso de veículos, também passa por recapeamento. O administrador da Águas Claras, André Queiroz, conta que esse serviço era demanda antiga dos moradores. “O asfalto estava deteriorado e o tapa-buraco não era mais adequado”, lembra.

Segundo o gerente de obras da administração local, Norberto Duarte de Souza, a melhor opção para melhorar o estado de conservação da via é o recapeamento com processo de fresagem e varredura, antes da colocação de massa asfáltica. “Com essa técnica, ganhamos mais vida útil do asfalto e diminuímos as manutenções no local”, explica.

Prevenção

Já na praça da Quadra 301, os serviços foram de roçagem, pois no período das chuvas a vegetação tem o crescimento acelerado. “Concentramos nossas atividades para atender o maior número possível [de demandas], usando todo nosso maquinário”, afirma o coordenador do Polo Central Adjacente II, Rodrigo Soares.

Para evitar estragos que as chuvas possam trazer, equipes do GDF Presente e da administração local limparam e desobstruíram bocas de lobos na Avenida Pau Brasil e na Rua 25 Sul. “Encontramos todo tipo de material, orgânico e reciclável – latinhas, sacolas, até resto de construção civil”, aponta o gerente de obras. Houve ainda poda de árvores na Boulevard Sul e Norte.

As informações são da Agência Brasília