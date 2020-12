Obras de construção da ciclovia na DF-128 estão em fase final

PUBLICIDADE

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) está muito perto de finalizar a ciclovia de 2,5 quilômetros na Estância Mestre D’Armas. A faixa para ciclistas, que tem início no 1º Distrito Rodoviário e faz ligação com a BR-020, já atingiu 90% do total dos serviços projetados.

Já foram feitas a terraplenagem, drenagem e sub-base. Agora está em execução a instalação da capa asfáltica e, na sequência, será feita a sinalização horizontal (pintura de faixas de rolamento) e vertical (instalação de placas) de toda a ciclovia.

A obra é realizada por administração direta do 1º Distrito Rodoviário e conta com a força de trabalho de sete servidores. A expectativa é de que seja concluída em meados de janeiro de 2021. Quando finalizada, a ciclovia vai beneficiar cerca de 20 mil moradores da região.

“Fico feliz em saber que teremos uma ciclovia até a BR, porque é bem perigoso andar na rodovia sem uma faixa segura pra nós, ciclistas. É reconfortante saber que o GDF tem pensado em nós e está investindo na nossa segurança”, disse Roberto Alencar, 33 anos, morador de Planaltina há dez anos.

Ligação de vias

A ciclovia da DF-128 foi construída em 2018 com 1,3 quilômetro de extensão e 2,5 metros de largura. A via exclusiva para ciclistas terminava em frente à Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, mas este ano o DER-DF começou a construção de mais 1,2 quilômetro, totalizando 2,5 quilômetros de faixa para bicicletas.

Essa extensão da ciclovia vai fazer ligação com outra obra que será realizada pelo DER-DF, a construção da terceira via na BR-020 que também será contemplada com uma ciclovia. O trecho da BR-020 que liga Sobradinho a Planaltina vai passar por essa obra no próximo ano. A licitação para a elaboração do projeto da nova faixa de rolamento e ciclovia já está em andamento.

“Quando o projeto da 3ª faixa de rolamento mais a ciclovia finalizar, as duas ciclovias serão ligadas e aumentarão ainda mais a segurança e comodidade para os moradores dessa região que utilizam a bicicleta como meio de transporte ou de lazer”, disse o chefe do 1º Distrito Rodoviário, Kênio Marcio Avelar.

