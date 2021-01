Obras da Rota de Segurança no Setor de Inflamáveis avançam

PUBLICIDADE

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, vistoriou, na manhã desta sexta (29), o andamento das obras de drenagem de águas pluviais na Rota de Segurança, no Setor de Inflamáveis. O chefe do Executivo foi acompanhado pelo secretário de Governo, José Humberto Pires, o subsecretário de Acompanhamento e Fiscalização de Obras, Ricardo Cardoso, a coordenadora do Polo Central 2, Vânia Gurgel, e pela administradora do SIA, Luana Machado

A construção de uma nova via de ligação do Setor de Inflamáveis com a marginal da Estrada Parque Taguatinga Guará (EPTG) é essencial para garantir a segurança do local. Com recursos de R$ 12 milhões da Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) e previsão de dezenas de empregos gerados, as obras avançam dia a dia. “Está sendo finalizada a lagoa de captação”, explicou Ricardo Cardoso.

“A Rota de Fuga é um lugar estratégico e que deve garantir segurança no caso de um incidente no Setor de Inflamáveis, onde estão, por exemplo, pontos de armazenamento e redistribuição de combustível”, explica o presidente da Terracap, Izidio Santos. A administradora do SIA reforça: “Esta obra vai desafogar o trânsito e facilitar o tráfego dos caminhões”.

Saídas de emergência

Estão sendo construídas duas saídas do setor para os casos de emergência, em continuidade das vias já existentes (IN-1 e IN-2), seguindo paralelamente a via férrea até o Conjunto Lucio Costa – ponto a partir do qual os acessos se incorporam à via marginal da EPTG. Cada uma das duas novas vias terá duas faixas de rolamento (mão dupla), com sete metros de largura, calçadas e ciclovia, numa extensão total de 3,7 km.

De acordo com a Petrobras, mais de 8 bilhões de litros de gasolina e diesel são recebidos, armazenados e distribuídos no local, razão pela qual um incêndio poderia acarretar consequências graves para regiões próximas, como Cidade Estrutural, Cidade do Automóvel, Cruzeiro, Octogonal, Lúcio Costa, Guará e Vicente Pires.

Também faz parte das obras da Rota de Fuga a realocação da rede elétrica – operação que, segundo a Terracap, além de manter a infraestrutura básica de iluminação, vai contribuir com a segurança dos comerciantes e usuários do SIA. A empresa contratada terá o prazo de três meses para executar as ações, conforme padrão estabelecido pelas normas técnicas da Companhia Energética de Brasília (CEB).

As informações são da Agência Brasília