Obra é realizada em retorno da BR-020

O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), iniciou uma obra entre Sobradinho e Planaltina, na BR-020 para adequar o retorno existente no trecho conhecido como Nova Colina. A manutenção se iniciou na última semana de agosto.

Até o momento, a obra passou pelas fases de terraplenagem e implantação de base. Posteriormente serão realizados os serviços de colocação de massa asfáltica, além da sinalização horizontal e vertical.

A obra realizada por administração direta, com recursos e maquinário próprios do DER-DF, conta com a força de trabalho de aproximadamente 50 servidores. Os serviços já estão 80% concluídos.

Estudos técnicos

Definido após a realização de estudos técnicos por parte do órgão, o ajuste viário vai duplicar a metragem das faixas de aceleração que anteriormente era de 100 metros e também da faixa de desaceleração que media aproximadamente 150 metros.

A melhoria vai promover maior segurança aos 80 mil motoristas que trafegam pelo trecho diariamente. “Com o deslocamento e readequação deste retorno serão expandidas as faixas de aceleração e desaceleração. Isso vai proporcionar mais segurança e conforto aos condutores”, garante o superintendente de Obras do órgão, Cristiano Cavalcante.

Melhorias

Entre os motoristas que serão beneficiados com a nova realização está o educador físico Leandro Machado, 37 anos, morador de Planaltina, que se mostrou satisfeito ao saber que a obra é resultado de um estudo técnico.

“O DER está de parabéns por ficar atento às necessidades de melhorias nas estradas. Eu fico muito feliz por saber que estudos são feitos com o intuito de melhorar a vida das muitas pessoas que dirigem aqui na BR-020”, contou o educador físico. A expectativa é que a obra seja finalizada até o final da próxima semana.

Com informações da Agência Brasília