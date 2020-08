Obra da Caesb suspende fornecimento de água

PUBLICIDADE

A partir desta segunda-feira (3), as obras de setorização das redes de água de Taguatinga avançam mais uma etapa. Para executar esses serviços, a Caesb precisará suspender o fornecimento de água, das 8h às 22h, em alguns pontos da cidade.

Ficarão sem abastecimento o Setor Hoteleiro, o Parque Saburo Onoyama, o Hospital São Vicente de Paulo e a QSC 19 (chácaras 25 a 27, 28A e 28B). Também serão afetadas C6, C8, C12, QSA 1 a 25, QSC 1 a 28, Área Especial 1 a 10 e CSC 1 a 12.

A Caesb lembra que todo imóvel deve contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário, de acordo com o artigo 50 da Resolução nº 14 da Adasa, de 27 de outubro de 2011. O dispositivo estabelece as condições da prestação e utilização dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. Com essa reserva, os usuários são menos afetados com a interrupção no fornecimento de água.

Em caso de dúvidas, as pessoas podem entrar em contato com a Caesb pelo telefone 115.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

* Com informações da Caesb